Прокуратура потребовала закрыть частный детский сад в Калининграде

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В Калининграде прокуратура Ленинградского района требует через суд закрыть частный детский сад. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство проверило работу детского сада на улице Достоевского,7. При проверке были выявлены нарушения требований пожарной безопасности не позволяющие оказывать услуги по уходу и присмотру за детьми.

Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете индивидуальному предпринимателю оказывать услуги, связанные с уходом и присмотром за детьми. Также прокурор поставил вопрос о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности индивидуального предпринимателя.