Крупнейшие киносети оспорили ограничения на работу кинотеатров в Калининграде

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Крупнейшие российские киносети: «КАРО» и Объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино», «Синема Парк», «Кино Окко» оспорили постановление регионального правительства о запрете на работу в выходные дни кинотеатров, находящихся в торгово-развлекательных центрах. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Киносети обратились в калининградское управление Федеральной антимонопольной службы. В своей жалобе они отмечают, что после принятия постановления в более привилегированном экономическом положении оказались кинотеатры, которые размещены в отдельно стоящих зданиях – на них запрет на работу по выходным не распространяется.

«КАРО» и Объединенная сеть требуют провести проверку калининградского постановления положениям антимонопольного законодательства и вернуть возможность вести деятельность в выходные дни.

Напомним, по решению регионального правительства, с 1 октября кинотеатры, расположенные в торгово-развлекательных центрах, по выходным работать не будут. А работа детских игровых комнат в ТРЦ будет ограничена.