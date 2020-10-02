Следственный комитет прокомментировал обыск в квартире журналиста «Новых Колес»

Сегодня, 2 октября, ранним утром сотрудники правоохранительных органов вновь навестили редакцию калининградской газеты «Новые колеса», но это, можно сказать, явление уже вполне обыденное. Некоторое разнообразие в рутинный процесс внес визит правоохранителей по месту жительства сотрудника издания – Алексея Малиновского.

По утверждениям его супруги, силовики вышибли входную дверь и, оказавшись в квартире, положили журналиста на пол лицом вниз. При этом в квартире находилось двое маленьких детей. В итоге были изъяты телефон самого Малиновского, старый «мобильник» его супруги, а также жесткий диск домашнего компьютера, флеш-карты и ноутбук.

«В рамках возбужденного следственными органами регионального Управления Следственного комитета уголовного дела о клевете, соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, в редакции издания и в ряде других мест следствием проведены обыски, - прокомментировали произошедшее в УСКР. - В ходе них изъяты интересующие следствие документы и носители информации. Расследование уголовного дела продолжается».