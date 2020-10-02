В ночь на субботу на Моспроспекте уложат верхний слой асфальта у «Факела»

. Фото: мэрия Калининграда

В ночь на субботу, 3 октября на проезжей части Московского проспекта около ОКБ «Факел» пройдут работы по укладке верхнего слоя асфальта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, при строительстве ул. Суздальской через Московский проспект проложили коллектор, а место раскопок укрыли плитами.

«На днях дорожники убрали плиты и уложили первые два слоя асфальта, а также выровняли проезжую часть дороги-дублёра у «Факела». В ночь на субботу окончательно выровняют асфальт на месте раскопок на основной части проезжей части проспекта», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.