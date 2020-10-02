Погода на выходные в Калининграде: дождь, ветер и замах на температурный рекорд 1966 года

. Фото: Александр Подгорчук

Предстоящие выходные в Калининграде подарят нам целый букет метеорологических явлений. По данным сайта rp5.ru, в субботу воздух в нашем городе прогреется до +19 градусов. При этом будет дуть довольно крепкий ветер скоростью до 14 метров в секунду. Осадков завтра не ожидается.

Дожди прогнозируются в воскресенье, преимущественно - во второй половине дня. Ветер немного успокоится (скорость составит не более 12 метров в секунду), а, главное, - заметно потеплеет. Температура вырастет до +24 градусов. До суточного рекорда 1966 года (+26,4) останется не так уж далеко.