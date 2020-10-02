В Калининграде предпринимательницу уличили в торговле контрафактными кроссовками

В Калининграде на 36-летнюю предпринимательницу завели уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

36-летняя женщина наладила торговлю кроссовками известного бренда в магазине на ул. Черняховского. При этом товарные знаки были нанесены на обувь без согласия правообладателя, продукция не соответствовала качеству оригинальных товаров и являлась контрафактной.

Ущерб правообладателю мирового бренда оценили более чем в 800 тысяч рублей. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.