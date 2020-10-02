. Фото: БФУ им. И. Канта

Археологи БФУ имени И. Канта обнаружили в поселке Шоссейное Гурьевского района следы жизни людей периода бронзового века. Открытие было сделано во время научной экспедиции, результаты которой стали известны только сейчас.

«Место, где обнаружены древние поселения, представляет собой песчаный холм, у подножия которого расположена заболоченная низменность. Но в далёком прошлом здесь протекала река, впадавшая в залив. От неё сейчас остался только небольшой ручей», - говорится в сообщении пресс-службы университета.

Выяснили, что во II тысячелетии до н.э. берега реки заселяли люди - на это указывают формы посуды, обломки которой были найдены в ходе исследований. Это чаши, чрезвычайно похожие на сосуды очень известной культуры колоколовидных кубков, которая существовала в Западной и Центральной Европе в раннем бронзовом веке, а также кремневые наконечники стрел.

«Период с XVII по XIII века до н.э. иногда называют «тёмными веками» Восточной Пруссии. Никаких поселенческих комплексов второй половины II тыс. до н.э. мы не знали», - отмечают археологи.

Помимо поселения бронзового века на том же самом берегу бывшей реки удалось зафиксировать следы еще трех поселений, но совершенно иной эпохи – вся обнаруженная керамика и другие изделия относились ко времени раннего железного века, а именно VI-III векам до н.э.

Планируется, что раскопки на местах обнаруженных древних поселений продолжатся в 2021 году. Если благодаря этим исследованиям предварительные выводы подтвердятся, археологи смогут пролить свет на столетия, которые ранее оставались совершенно неизученными.

Отметим, что экспедиция была проведена в рамках проекта программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020».