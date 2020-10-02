В Зеленоградском районе открыли футбольное поле с уникальным для региона покрытием

. Фото: Александр КАТЕРУША

Открытие нового футбольного поля с искусственным покрытием состоялось в поселке Вербное в пятницу, 2 октября.

Как сообщается на сайте администрации Зеленоградска, поле обустроено «за счет частных инвестиций, при активном участии неравнодушных к спорту людей».

Инициатором проекта выступил Сергей Варавва. Как он отметил, что новое футбольное поле - с инновационным покрытием, аналога которому в Калининградской области пока нет.

В чем уникальность покрытия – не сообщается.

Футболисты из Зеленоградска и Калининграда провели первую тренировку на поле.