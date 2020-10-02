Юбилейный концерт Владимира Слободяна пройдет в Калининграде без зрителей

Юбилейный концерт известного калининградского пианиста Владимира Слободяна пройдет 3 октября в закрытом режиме без посетителей. Как сообщает Департамент развития культуры региона, решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также запретом на проведение массовых мероприятий с участием детей и подростков.

«Организаторами концерта будет обеспечена запись события. Концерт в формате видео будет доступен в ноябре, премьера пройдет на YouTube-канале Образовательно-методического центра Калининградской области», - отметили организаторы.