Нужны солдаты: В Калининграде ищут актеров для съемок «По законам военного времени 5»

Киносъемки продлятся до конца осени. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжаются съемки сериала «По законам военного времени 5». Очередная киносмена запланирована на субботу, 3 октября.

Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», нужны актеры на роль солдат из взвода охраны (мужчины от 22 до 40 лет, обязательна короткая стрижка, без щетины и бороды) и роль прохожих (мужчины, одежда 46-52, рост 170-185; женщины, размер одежды 40-50).

Действие пятого сезона военной драмы разворачивается в послевоенном Кенигсберге. В картине главные роли играют Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный.

Киносъемки продлятся до конца осени.