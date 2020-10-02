Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Нужны солдаты: В Калининграде ищут актеров для съемок «По законам военного времени 5»

Киносъемки продлятся до конца осени
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий
Киносъемки продлятся до конца осени.

Киносъемки продлятся до конца осени.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжаются съемки сериала «По законам военного времени 5». Очередная киносмена запланирована на субботу, 3 октября.

Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», нужны актеры на роль солдат из взвода охраны (мужчины от 22 до 40 лет, обязательна короткая стрижка, без щетины и бороды) и роль прохожих (мужчины, одежда 46-52, рост 170-185; женщины, размер одежды 40-50).

Действие пятого сезона военной драмы разворачивается в послевоенном Кенигсберге. В картине главные роли играют Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный.

Киносъемки продлятся до конца осени.

Культура