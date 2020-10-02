«Уралочка» не намерена переносить игру с калининградским «Локомотивом»

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Матч чемпионата России между волейболистками «Уралочки-НТМК» и «Локомотива» из Калининграда состоится в срок, в субботу, 3 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Уралочки» Валентину Огиенко.

«В ходе переговоров пришли к тому, что завтрашняя игра состоится. Наша команда вылетела в Калининград, была в полете, и после этого нам сообщили, что игра может не состояться. Это уже второй случай за полгода. Разве это нормально? Наша команда сейчас не уезжает домой, завтра наша команда выйдет на игру», - сказала Огиенко.

Ранее калининградский волейбольный клуб «Локомотив» отменил игру с «Уралочкой» после того, как у некоторых игроков команды обнаружили коронавирус.

«Решение о том, когда состоится матч, будет принято позже, о чем мы вам сразу же сообщим», - говорится в сообщении клуба.