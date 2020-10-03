В России официально будут отмечать День янтаря

В башне «Врангель» в Калининграде уже имеется памятная плитка в честь «Дня янтаря». Фото: Правительство Калининградской области

Благодаря инициативе калининградцев список профессиональных праздников Российской Федерации вскоре может пополниться новой датой.

В феврале этого года создательница мастерской «Amber Love» Наталья Шевченко (известная также как автор популярных фигурок хомлинов) предложила учредить День янтаря. Идею поддержали власти региона и ассоциация «Кластер янтарной промышленности Калининградской области». Праздник предполагается отмечать 21 июля.

- В этот день в 1947 году по указу советского правительства был создан единый комплекс по добыче и переработке янтаря «Комбинат №9», - пояснили в пресс-службе правительства области. - Символически этот праздник калининградские янтарщики впервые отметили нынешним летом, установив 21 июля в башне «Врангель» в Калининграде памятную каменную плитку с надписью «День янтаря».

«Инициатива на местах» получила поддержку в федеральном центре.

- В ответ на наше обращение Министерство промышленности и торговли сообщило, что не возражает против такой идеи. Свою позицию о целесообразности установления профессионального праздника «День работника янтарной отрасли» ведомство направило в правительство Российской Федерации», – рассказала заместитель главы областного минэкпрома Анастасия Абрамова.

Праздник предлагается сделать общим для представителей всех специальностей, работающих в янтарной отрасли. Это и горняки, занятые на добыче камня, и инженеры, и технические специалисты, работающие на переработке, а также художники, дизайнеры, ювелиры, специализирующиеся на янтаре.