Калининградцы оскорбляют и бьют полицейских

Общение блюстителей порядка с гражданами не всегда проходит мирно. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последнее время несколько калининградцев были осуждены за преступления в отношении полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В Центральном районе блюстители порядка прибыли пол вызову в одно из кафе, где хулиганил 34-летний громила. В ответ на требование вести себя культурно, он обложил офицеров многоэтажным матом, после чего был задержан. Выходка обошлась горожанину в 7 тысяч рублей штрафа.

Калининградка с улицы Красной самостоятельно не сумела выставить из квартиры двух засидевшихся в гостях подруг и решила прибегнуть к помощи полиции. Правоохранителям упрямые дамы были вынуждены подчиниться, но, уже оказавщись на улице, одна из них не удержалась от желания отомстить хотя бы словесно. И принялась выкрикивать всякую нецензурщину вслед собравшимся было продолжить патрулирование полицейским. Те вернулись и задержали 31-летнюю матерщинницу, которую в итоге суд оштрафовал на 10 тысяч рублей.

Но крупнее всех пострадал от собственного гонора 40-летний мужик, который пьянствовал с приятелями во дворе дома по улице Чайковского. Выпивох застукал наряд патрульно-постовой службы, нашему антигерою требование свернуть пикник не понравилось, и он ответил площадной бранью. А затем и вовсе нанес одному из сотрудников УМВД удар в лицо. Удовольствие это обошлось драчуну в кругленькую сумму - 100 тысяч рублей.

А могли бы и посадить…