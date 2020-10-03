В зоомагазине калининградец разжился чужим мобильником

В Озерске обокрали местный зоомагазин.

Нет, все корма для кошечек и собачек остались нетронутыми, клетки и переноски тоже – ни одно животное в этом отношении не пострадало. Чего не сказать о 57-летней продавщице, которая опрометчиво положила на прилавок свой мобильный телефон. Его-то и тиснул зашедший в торговую точку на улице Комсомольской 38-летний житель райцентра, улучив момент, когда законная владелица «трубы» отвлеклась.

Вора «вычислили» сотрудники озерской полиции, которые оказались настолько оперативными, что даже успели изъять у задержанного похищенный гаджет. По закону, горожанину грозит до 5 лет лишения свободы.

Лучше б «Кити-кет» купил, честное слово…