Калининградский производитель велосипедов получил займ в размере почти 75 миллионов рублей

Производство велосипедов made in Kaliningrad должно возрасти вдвое. Фото: Правительство Калининградской области

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил предоставление займа в размере 74, 9 миллиона рублей калининградской компании «Балтийская звезда», которая специализируется на производстве велосипедов. Это стало возможным благодаря участию предприятия во флагманской программе фонда «Проекты развития», направленной на импортозамещение и производство конкурентной продукции.

Как сообщили в правительстве Калининградской области, средства займа могут составить почти половину от общего бюджета проекта по увеличению производства велосипедов. «Балтийская звезда» планирует увеличить выпуск вдвое, до 200 тысяч штук в год, а также наладить выпуск основных комплектующих: рам и вилок, которые пока закупает за границей.

Глава регионального минэкпрома Дмитрий Кусков напомнил, что

- Данная компания станет третьим предприятием региона, которое получает деньги по линии федерального ФРП, - прокомментировал глава областного минэкономпрома Дмитрий Кусков. - Ранее этой мерой поддержки воспользовались производитель медной катанки «Балткат» и представитель янтарной отрасли «Амбер Тим».