В Калининграде под колеса автомобиля попал 7-летний мальчик

В седьмом часу вечера 2 октября по улице Большая песочная в Калининграде двигался автомобиль марки «Сеат» под управлением 51-летнего водителя. В районе дома №7-17 на дорогу внезапно с левой стороны, из-за припаркованных к тротуара машин вышел 7-летний мальчик. Не ожидавший появления ребенка вне пешеходного перехода водитель затормозил слишком поздно.

В результате произошедшего наезда несовершеннолетний участник дорожного движения получил травмы. Госавтоинспекция разбирается в причинах и обстоятельствах ДТП.