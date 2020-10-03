Число инфицированных COVID-19 в Калининградской области достигло 4570

Как уже сообщалось, за последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 64 случая коронавирусной инфекции. Из этого количества - 9 случаев пневмонии, причем в одном случае болезнь приняла тяжелую форму. Нарастающим итогом зарегистрировано 4570 заболевших.

Региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией информирует: по состоянию на 3 октября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 222 985 человек. Из них 3 421 человек выздоровели, умерли 84, остаются под медицинским наблюдением 2 004.