Среди новых заболевших COVID-19 – школьницы и малолетний ребенок

Коронавирус снова прибавил работы врачам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сведениям регионального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, среди 64 заболевших за последний сутки - 13 пенсионеров и 44 работающих.

В числе последних оказались сразу 9 сотрудников образовательных организаций, 5 работников транспортных средств и транспортной инфраструктуры, 4 сотрудников промышленных предприятий 2 служащих, по одному работнику торговли и здравоохранения, еще 22 человека работают в иных организациях.

Среди инфицированных - ученицы школ №46 и №5 (классы, в составе которых находились школьницы, переведены на дистанционное обучение), один малолетний ребенок (заболевание по контакту с заболевшим в семье) и 4 неработающих.

По результатам эпидемиологического расследования установлен один завозной случай - вирус привезли к нам из Турции. Еще 24 человека заразились в семьях, а 19 - в различных организациях. В 20 случаях обстоятельства заражения установить не удалось.