Пьяный калининградец угробил жену и искалечил дочь в ДТП

Поздним вечером 28 октября прошлого года со стороны поселка Заречье к поселку Доброе в Гурьевском районе по автотрассе двигался «Опель Астра». На правостороннем закруглении дороги машина неожиданно вылетела на полосу встречного движения, где толкнулась в грузовым микроавтобусом «Фольксваген Транспортер». Находившаяся на переднем пассажирском сиденье пассажирка «Опеля» погибла мгновенно. Сидевшая сзади 21-летняя девушка получила тяжелые ранения. Легче всех отделался 49-летний мужчина за рулем «Астры» - муж погибшей и отец пострадавшей женщин.

Как выяснилось, виновник ДТП выбрал небезопасный скоростной режим, совершая поездку в темное время суток и при ненастной погоде. Вдобавок ко всему мужчина управлял автомобилем, будучи изрядно «под градусом». Хотя сам водила на суде признал вину лишь частично, настаивая, что пьяным он не был, поскольку весь день до этого ремонтировал свое транспортное средство. А уже в процессе поездки, почувствовав, как «Опель» стало заносить на мокром и покрытом выбоинами асфальте, прибавил (!) скорость и, чтобы выровнять машину, стал уходить влево оказавшись на «встречке».

- После столкновения мне стало трудно дышать - я вообще страдаю заболеванием дыхательных путей, - уверял подсудимый. – Поэтому я принял лекарство, в состав которого входит этиловый спирт.

Однако россказни сочли несостоятельными.

- Противопоказаний к потреблению данного лекарственного препарата при управлении транспортными средствами нет, а употребление даже нескольких разовых доз не могло привести к концентрации алкоголя, зафиксированной в крови водителя, - пояснили в пресс-службе Гурьевского районного суда.

Стоит также сказать, что одним из смягчающих обстоятельств было признано наличие у подсудимого на иждивении дочери, нуждающейся в уходе, а также ухудшившееся состояние здоровья его самого. Лечится бедолаге придется в колонии-поселении 5 лет. Кроме того, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.