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Туризм

На новогодние праздники больше всего россиян собираются в Калининград

Спрос на авиабилеты в самую западную область страны вырос сразу на 150 процентов
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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На Новый год снега у нс опять может не быть, зато туристов обещают - навалом.

На Новый год снега у нс опять может не быть, зато туристов обещают - навалом.

Фото: Александр Подгорчук

Популярный международный онлайн-ретейлер Wildberries определил приоритетные туристические направления у россиян на новогодние каникулы. Рейтинг возглавил Калининград.

По данным аналитиков сервиса «Wildberries авиабилеты», с 1 по 15 сентября по сравнению с первой половиной августа число соответствующих запросов на калининградском направлении возросло на 154 процента. Следом за нашим городом идут Казань (+ 123 процента) и Санкт-Петербург (+ 38 процентов).

Туризм: Авиаперелеты