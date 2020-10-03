На новогодние праздники больше всего россиян собираются в Калининград

На Новый год снега у нс опять может не быть, зато туристов обещают - навалом. Фото: Александр Подгорчук

Популярный международный онлайн-ретейлер Wildberries определил приоритетные туристические направления у россиян на новогодние каникулы. Рейтинг возглавил Калининград.

По данным аналитиков сервиса «Wildberries авиабилеты», с 1 по 15 сентября по сравнению с первой половиной августа число соответствующих запросов на калининградском направлении возросло на 154 процента. Следом за нашим городом идут Казань (+ 123 процента) и Санкт-Петербург (+ 38 процентов).