На окраине Зеленоградска грибник нашел останки женщины

Сегодня, 3 октября в полицию Зеленоградска обратился мужчина, который рассказал, что собирал грибы в леске на окраине города и наткнулся на человеческие останки.

- На место происшествия выезжал следователь Светлогорского межрайонного следственного отдела, - сообщили в региональном Управлении СКР. – В ходе осмотра видимых повреждений на теле не обнаружено. Личность погибшей установлена – ею оказалась 89-летняя местная жительница.

Известно, что пенсионерка пропала без вести еще 15 сентября. По информации УСКР, давность смерти женщины совпадает с этой датой. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной поверки будет принято процессуальное решение.