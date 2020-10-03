На окраине Калининграда легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами, есть раненые

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Серьезная авария произошла в субботу вечером на перекрестке Окружной дороги и улицы Емельянова. В ДТП попала маршрутка с пассажирами. По предварительной версии, в нее врезалась серебристая "Шкода", которая затем улетела в кювет.

Судя по видео, размещенном в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте", у маршрутного автобуса разворочена передняя часть. На место прибыли три кареты "Скорой помощи", пожарные и спасатели.

По неофициальным данным, в аварии пострадало несколько человек. "Видел, как людей в шинах и бинтах грузят в "скорую", - написал один из очевидцев. Другой очевидец добавил, что травмы получили оба водителя.

На месте работает дорожная полиция.