В Калининграде в ДТП с маршруткой пострадали 5 человек

ДТП с маршруткой на Южном обходе Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Появились подробности ДТП, произошедшего 3 октября на перекрестке Южного обхода и улицы Емельянова с участием маршрутки и легкового автомобиля «Шкода».

- По предварительной информации, около 18:28 водитель маршрутки при повороте с Южного обхода в сторону поселка Борисово не уступил дорогу двигавшемуся со встречного направления легковому автомобилю «Шкода», - сообщает начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Оба водителя получили телесные повреждения. Кроме того, за медицинской помощью обратились 3 пассажира маршрутки.

В тот же вечер на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции. Они задокументировали обстоятельства ДТП и изъяли съемки с камер «Безопасного города». Видео уже опубликовано пресс-службой ведомства.

Пресс-служба МЧС по Калининградской области сообщает, что спасатели помогли вызволить из искореженных автомобилей 6 человек.