С 4 октября возобновляется движение автобусов Калининград-Сопот

Вид на Гданьск Фото: Иван МАРКОВ

В воскресенье 4 октября возобновилось движение автобусов Калининград-Сопот через Гданьск. Информация об этом ранее была вывешена на сайте Калининградского автовокзала.

Билеты на рейсы начали продавать еще со вторника 29 сентября.

Выезд автобусов из Калининграда будет по пятницам и воскресеньям в 17:00, а прибывать в Гданьск они будут в 21:30, в Сопот — в 22:30. Обратно транспорт станет отправляться также по пятницам и воскресеньям: выезд из Сопота в 15:30, из Гданьска — в 16:00, возвращение в Калининград — в 22:00.

Стоимость проезда до Гданьска (в одну сторону) составит 1500 рублей, до Сопота — 1800.

Администрация автовокзала напоминает, что выехать за рубеж могут выехать только определенные категории граждан, среди которых иностранцы, а также россияне, являющиеся членами семьи лиц с правом проживания в другом государстве, выезжающие к нуждающимся в уходе родственникам, в связи со смертью близких и другие. Полный список опубликован на сайте вокзала.