В поселке Дружба волонтеры привели в порядок площадку вокруг шлюза Алленбург

Результаты уборки - открылся вид на шлюз Фото: Юрий БАРДУН.

В субботу 3 октября в поселке Дружба Правдинского района состоялся субботник на шлюзе Алленбург, организатором которого выступил автор книги о Мазурском канале Юрий Бардун. Бардун заранее предупредил, что не сможет обеспечить всех желающих транспортом, и добираться волонтерами придется самостоятельно. При этом, он пообещал раздать необходимые инструменты и напоить чаем.

В итоге, на место прибыли как жители самого поселка Дружба, так и жители Знаменска, Калининграда и даже Москвы.

- Сделано много, теперь уже виден масштаб сооружения, - написал по итогам субботника организатор. - Но работы еще не закончены, продолжение следует!

Закончилась уборка лекцией о Мазурском канале.