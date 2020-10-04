В Калининградской области за сутки скончались два пациента с коронавирусом

В Калининградской области снова рекорд по количеству заболевших коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Калининградской области от коронавируса скончались еще два пациента. Об этом в воскресенье 4 октября сообщил региональный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

В итоге, количество летальных случаев увеличилось до 86. Умерли двое: мужчина 58 лет и женщина 60 лет.

Как уточняют в оперштабе, причиной гибели стала тяжелая полисегментарная двухсторонняя пневмония на фоне хронической нефропатии и сердечно-сосудистого заболевания.

К сожалению, в регионе уже четвертые сутки подряд фиксируется рекордное количество заболевших COVID-19. На этот раз заразилось 65 человек.