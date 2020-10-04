В Калининградской области коронавирусом заразились еще 65 человек

Растет количество заболевших школьников и студентов Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по контролю за распространением инфекции. В этом числе 14 случаев пневмонии (у троих тяжелая форма). Всего нарастающим итогом зарегистрировано 4635 заболевших.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- 37 работающих (в том числе пять сотрудников образовательных организаций, пять медицинских работников, четверо служащих, четверо сотрудников сферы услуг и офисных работников, два работника промышленных предприятий, два работника транспортных узлов, один работник торговли, один сотрудник охранного предприятия, 13 человек работают в прочих организациях);

- студентка КГТУ (корпус переведен на дистанционную форму обучения);

- ученица школы №9 города Калининграда (семейный контакт);

- ученик Гимназии №7 города Балтийска (семейный контакт);

- учащаяся гимназии №1 города Калининграда (обследована по инициативе родителей);

- студент Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России;

- семеро неработающих.

Кроме того, по результатам эпидемиологического расследования выявлен один завозной случай (из Турции), 25 человек заболели по контакту в семье; 18 - в прочих организациях; в 21 случае контакт не установлен.