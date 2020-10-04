Калининградцы жалуются на водителя «Форда», бьющего чужие автомобили

"Форд", водителя которого обвиняют в массе ДТП Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В сообществе автомобилистов Калининградской области сразу несколько жалоб на водителя старенького автомобиля «Форд Сиерра», бьющего чужие припаркованные машины и скрывающегося с места происшествия.

Ранее там было опубликовано сообщение от женщины, наблюдавшей, как тот же «Форд» неумело выезжает из двора. На следующий день, по ее словам, авто стояло уже без бампера. После этого, по словам другого очевидца, «Форд» «со свистом въехал» в припаркованный внедорожник и скрылся.

Судя по последнему фото, авто агрессивного водителя было найдено в кустах на окраине Калининграда.