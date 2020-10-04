Под Светлым микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

Последствия ДТП под Светлым Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининградской области произошло смертельное ДТП с велосипедистом. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария с участием микроавтобуса и велосипедиста произошла вечером 3 октября на трассе между Светлым и поселком Ижевское.

Очевидцы также утверждают, что велосипедист был в светоотражающем жилете.

Позже появилась информация, что велосипедистом оказался выпускник колледжа мехатроники и пищевой индустрии Егор Плюснин.

- Когда он на велосипеде подъезжал к кольцу на въезде в Светлый, его сбила машина. Шансов выжить не было, - сообщает паблик колледжа. - Егор был замечательным человеком, верным другом, отзывчивым товарищем. За 4 года обучения в колледже Егор был активным участником большинства проводимых мероприятий, в составе волонтерского объединения «Бюро добрых услуг» всегда приходил на помощь нуждающимся. 2 месяца назад Егор вернулся из армии, строил планы на будущее.