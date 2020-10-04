На старой светлогорской трассе столкнулись два внедорожника

Дети (их видно на фото) в ДТП не пострадали Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В субботу 3 октября на старой светлогорской трассе, недалеко от поворота к поселку Зеленый Гай, столкнулись два внедорожника. В результате, черный «Гелендваген» на бок опрокинулся в кювет, а серебристого цвета «Митсубиси» развернуло, перекрыв полосу движения.

Как сообщили очевидцы происшествия из сообщества автомобилистов Калининградской области, на место ДТП оперативно прибыли полиция, скорая помощь и спасатели. В одном из автомобилей были дети, которые, к счастью, не пострадали.

Кто-то из комментаторов тут же предположил, что водитель «Гелендвагена» был пьян, однако тут же появились другие свидетельства.

- Он не бухой был, - заметил другой свидетель. - Решил обогнать на повороте, причем на сплошной.