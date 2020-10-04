В Калининграде на пожаре в СНТ «Победа» погиб человек

В Калининграде 3 октября произошел пожар в СНТ «Победа». Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 15:49 – горела заброшенная деревянная одноэтажная постройка с мансардой на улице Литейной.

Спасатели сообщили, что на первом этаже горели бытовые отходы на площади 8 квадратных метров. Кроме того, оказалось, что в доме находился человек, который получил ожоги. Вскоре выяснилось, что он скончался.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и ПСЧ-5 в составе 9 человек и 2 единицы техники.