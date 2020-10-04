ДТП с двумя внедорожниками на старой светлогорской трассе произошло из-за уснувшего водителя

ДТП на старой светлогорской трассе Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Столкновение внедорожников «Мерседес» и «Мицубиси» на старой светлогорской трассе в субботу 3 октября произошло из-за уснувшего водителя «Мерседеса». Такую версию в воскресенье 4 октября озвучили в УМВД по Калининградской области.

Напомним, ДТП произошло в 15 часов 20 минут на 11 километре автодороги «Романово-Калининград». Со стороны поселка Переславское следовал автомобиль «Мерседес» под управлением 52-летнего водителя, который на правостороннем закруглении не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки «Мицубиси» под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП телесные повреждения получила 36-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес».