На трассе Калининград-Балтийск сбили пешехода

В Светловском городском округе поздним вечером 3 октября произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, происшествие случилось на 20-м километре автодороги «Калининград-Балтийск» в 22 часа 50 минут.

- Со стороны города Балтийска в направлении Калининграда двигался автомобиль «Киа» под управлением 36-летнего водителя, который совершил наезд на 25-летнего пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, - уточняет пресс-служба. - В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Напомним, в тот же вечер недалеко от города Светлого произошло ДТП, в котором погиб 21-летний велосипедист.