В Калининграде упавшим деревом перекрыло улицу Катина

Упавшее дерево на улице Катина Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде в воскресенье 4 октября из-за поднявшегося ветра произошло несколько происшествий. На улице Катина, в районе дома № 63 упавшее дерево перекрыло всю проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области.

В тот же вечер в районе улицы Куйбышева, недалеко от перекрестка с улицей Невского со стройплощадки унесло несколько листов металлочерепицы. Как сообщает портал «Клопс», профлисты упали на автобусную остановку и на киоск с фастфудом, прилетев туда с соседней стройплощадки. К счастью, никто не пострадал.