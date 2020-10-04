В Калининграде наградили победителей конкурса "Журналист года"

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В формате радиомарафона в Калининграде прошел конкурс "Журналист года". На этот раз он состоялся на базе радиостанции "Балтик Плюс".

Среди победителей - журналист "КП" Владислав Ржевский. Жюри отметило серию его публикаций о сохранении памяти о Великой Отечественной войне, акцию по восстановлению мемориала в поселке Прегольский.

В числе победителей также газеты "Вечерний трамвай", "Славские новости", "Верный путь", "Волна", портал RuBaltic.Ru, радиостанция "Балтик Плюс", Общественное телевидение России и другие.

А главный приз получил журналист издания "Русский Запад" Алексей Шабунин, которого отметили за статью «Возвращение в кровную семью» - о судьбе ребенка, которого после многолетнего проживания в любящей приемной семье вернули родной матери, освободившейся из мест лишения свободы.