В Калининграде на улице Бесселя спасены два человека из горящей многоэтажки

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из высотки на улице Бесселя в Калининграде было эвакуировано двадцать пять человек. Сотрудниками пожарной охраны спасено два человека. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Пожар в 12-этажном панельном доме на улице Бесселя произошел в минувшее воскресенье вечером. В 20:26 поступило сообщение о том, что на втором этаже здания в однокомнатной квартире горит кухня.

В результате пожара пострадали несколько человек. На месте работали расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 25 человек и 7 единиц техники и спасатели Управления по делам ГО и ЧС города Калининграда в составе 4 человек и 1 единицы техники.