«Балтика» обыграла «Енисей» на стадионе «Калининград»

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

«Балтика» обыграла «Енисей» в 13-м туре ФНЛ. Итог встречи на стадионе «Калининград» - 1:0.

Как сообщает пресс-служба балтийцев, матч прошел под контролем калининградцев, а гости не создали ни одного голевого момента.

Единственный гол в ворота «Енисея» в конце игры забил Ян Казаев.

Интересно, что в составе красноярцев были три экс-балтийца (Саная, Ланин и Глушков).

В следующем туре «Балтика» встретится с командой «Нижний Новгород». Игра состоится 9 октября на выезде.