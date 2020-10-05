С 5 октября поезда Калининград – Светлогорск будут делать дополнительные остановки

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Дополнительные остановки назначаются двум поездам на Светлогорском направлении с понедельника, 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Поезд № 7203, следуя в Светлогорск, будет прибывать на остановочный пункт Дружное в 11:36, в Колосовку - в 11:41.

В обратном направлении поезд №7204 будет отправляться из Светлогорска в Калининград на 4 минуты позже, чем в действующем расписании – в 12:21. В Колосовку он будет прибывать в 12:44, в Дружное – в 12:49.

Отмечается, что остановки поездов назначены для улучшения транспортного обслуживания населения.