С начала года в области обезвредили более 4 тыс боеприпасов времен войны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

С начала 2020 года в Калининградской области был обезврежен 4351 боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота. Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей.

«В основном это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 300-мм. Так же довольно часто военнослужащие обезвреживают миномётные мины, ручные осколочные гранаты, фаустпатроны и другие, смертельно опасные находки», - отметили в пресс-службе флота.

Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны, где уничтожаются методом подрыва.