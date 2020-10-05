Калининград занял 63-е место в рейтинге городов РФ по уровню зарплат

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Эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации был составлен рейтинг городов по уровню зарплат.

Калининград занял лишь 63 место в этом рейтинге. По данным исследования, среднемесячная чистая зарплата в областном центре составляет 39,9 тысяч рублей, что эквивалентно 1,96 стандартного набора товаров и услуг.

В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в Москве. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям) в столице в январе-июне текущего года составила 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.

Вторым городом как по заработанной плате, так и по возможности приобрести стандартный набор товаров и услуг, стал Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился— Салехард (94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).