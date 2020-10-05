В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде в понедельник, 5 октября, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Беговая 17-51,18-80, ул. Новикова 21-27, ул. Коммунистическая 26, ул. П. Морозова 113а.

На полдня, с 9.00 до 13.00, без электроснабжения останутся дома на Московский пр-кт 99-121а, ул. Кирпичная 17а, ул. Фрунзе 46, ул. Лазаретная 22.

От холодной воды с 10.00 до 15.00 отключены дома по ул. Московский пр-кт 175 и ул. Горького 19,19а-23. С 12.00 до 15.00 без воды останется дом на ул. Чекистов 10;

Для работ на сетях с 9.30 до 15.00 отключены от водоснабжения дома по ул. Уральская 3-7, 9-15(Дет. пол. №1), ул. Ген. Озерова 2-16, ул. Мусоргского 50-54, пер. Желябова 13-19, 19а,19б, 21.