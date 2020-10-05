Прокуратура добилась закрытия прохода на крыши многоэтажек на ул. Гайдара в Калининграде

В Калининграде прокуратура добилась ограничения доступа подростков на крыши многоэтажных домов на ул. Гайдара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура отреагировала на сообщения в социальных сетях о том, что подростки имеют беспрепятственный доступ на крыши домов 117-123 и 141-145 на ул. Гайдара. Это могло привести к несчастным случаям и также не отвечает требованиям антитеррористической защищенности.

После этого в адрес генерального директора управляющей компании ООО «УКЛР» было внесено представление. И только после этого нарушения были устранены.