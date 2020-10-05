Пять медиков, пять продавцов, двое студентов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено сразу 76 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 16 членов экипажа Судна Пётр Моргунов;

- два ребёнка 1 год и 2 года);

- 14 пенсионеров;

- 37 работающих (в том числе пять сотрудников образовательных организаций; пять медицинских работников, пять продавцов и кассиров продовольственных и непродовольственных магазинов, три охранника, двое служащих, двое рабочих промпредприятий, по одному сотруднику предприятия общественного питания, пищевой промышленности, сферы бытовых услуг, сферы телекоммуникационных услуг, водитель транспортного средства, еще 10 человек работают в иных структурах);

- студент музыкального колледжа им Рахманинова (группа переведёна на дистант);

- студент КГТУ ( контакт в семье), группа на дистанционном обучении с 1 октября;

- пятеро неработающих;

Всего в области по состоянию на понедельник, 5 октября, подтверждено 4711 случаев заболевания.