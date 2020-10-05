В Калининграде выявили два завозных случая коронавируса из Турции

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининградской области очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки – 76 случаев. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

26 человек заболели по контакту в семье, 29 заболевших подцепили вирус в «прочих организациях». В 19 случаев так и не было установлено, где заболели калининградцы.

Также, по данным оперштаба, за сутки были выявлены завозные случаи – двое калининградцев вернулись в область с коронавирусом из Турции.

Всего в области по состоянию на понедельник, 5 октября, подтверждено 4711 случаев заболевания. От COVID 1- уже скончались 87 человек.