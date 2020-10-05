В Калининграде выявили два завозных случая коронавируса из Турции

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Калининградской области очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки – 76 случаев. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
26 человек заболели по контакту в семье, 29 заболевших подцепили вирус в «прочих организациях». В 19 случаев так и не было установлено, где заболели калининградцы.
Также, по данным оперштаба, за сутки были выявлены завозные случаи – двое калининградцев вернулись в область с коронавирусом из Турции.
Всего в области по состоянию на понедельник, 5 октября, подтверждено 4711 случаев заболевания. От COVID 1- уже скончались 87 человек.