На выходных в Калининградской области задержали 30 пьяных водителей

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На выходных в Калининградской области прошло профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы проверяли водителей на предмет опьянения.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, всего было выявлено и задержано 30 пьяных водителей. Четверо из них попались на повторном пьяном вождении и им теперь грозит уголовная ответственность.

В полиции напоминают, что сообщить о грубых нарушениях Правил дорожного движения, а также о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.