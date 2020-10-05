Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 76 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в десяти муниципалитетах. Больше всего случаев в Калининграде – 51. Пять случаев зарегистрировано в Багратионовском городском округе, по четыре – в Светловском, Зеленоградском округах. По три случая выявлено в Гурьевском и Советском округах, два – в Правдинском и Пионерском округах. По одному случаю подтверждено в Гвардейском и Неманском округах.

Всего в области по состоянию на понедельник, 5 октября, нарастающим итогом зарегистрировано 4711 заболевших.