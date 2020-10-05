Прокуратура нашла пожароопасный частный детсад в Калининграде

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Прокуратура выявила нарушения противопожарной безопасности в Центре по уходу за детьми «Карапуз» на улице Князева в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Нарушения, которые были выявлены в ходе проверки, не позволяют эксплуатировать Центр, отметили в прокуратуре. Так, для покрытия пола помещений детского сада применен материал с неустановленными показателями пожарной опасности; каждый этаж здания не имеет 2 эвакуационных выходов, ширина эвакуационных выходов из помещений детского сада менее 1,2 м; к зданию не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон и другие нарушения.

Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете деятельности по оказанию услуг, связанных с уходом и присмотром за детьми. Кроме этого, в целях обеспечения иска прокурор попросил прекратить деятельность индивидуального предпринимателя по оказанию услуг, связанных с уходом и присмотром за детьми.