Калининградец ограбил прохожую, которой вызвался помочь

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали уличного грабителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
К женщине подошел незнакомец и предложил помочь донести пакеты с продуктами. Пройдя несколько метров, подозреваемый уговорил горожанку отдать ему и свою сумку. Однако как только мужчина получил женскую сумочку, то выкинул пакет с продуктами и убежал.
Полицейские установили приметы злоумышленника и задержали грабителя. Им оказался 26-летний местный житель.
На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».