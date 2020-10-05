Калининградец ограбил прохожую, которой вызвался помочь

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали уличного грабителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

К женщине подошел незнакомец и предложил помочь донести пакеты с продуктами. Пройдя несколько метров, подозреваемый уговорил горожанку отдать ему и свою сумку. Однако как только мужчина получил женскую сумочку, то выкинул пакет с продуктами и убежал.

Полицейские установили приметы злоумышленника и задержали грабителя. Им оказался 26-летний местный житель.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».