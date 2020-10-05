В «Храброво» задержали любителя покурить в туалете самолета и троих пьяных пассажиров

. Фото: Александр Подгорчук

На прошлой неделе в аэропорту «Храброво» задержали троих пьяных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД на транспорте.

Двое граждан ближнего зарубежья планировали вылететь в Воронеж, однако мужчины слабо ориентировались в окружающей обстановке, имели шаткую походку и резкий запах алкоголя изо рта. Своими действиями могли причинить вред себе и окружающим. В субботу вечером 60-летний москвич, вылетающий в столицу, совершил аналогичное правонарушение.

А вот 26-летнему пассажиру рейса из Сочи придётся заплатить штраф за курение в туалетной кабине воздушного судна. На него составили административный протокол по статье «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».