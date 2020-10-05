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Калининградскому пианисту подарили на день рождения янтарный рояль

Инструмент хоть и небольшой, зато выполнен в единственном экземпляре
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Владимир Слободян.

Владимир Слободян.

Фото: Предоставлено организаторами

Известного калининградского пианиста и педагога Владимира Слободяна поздравили с 70-летием. Музыканту подарили янтарный рояль, выполненный по специальному заказу. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального образовательно-методического центра.

«Композиция выполнена из цельного камня калининградским мастером Людмилой Высоцкой». – отметили в пресс-службе.

Чествование заслуженного артиста России состоялось в областном министерстве по культуре и туризму.

Накануне в концертном зале Калининградского областного колледжа им. С.В. Рахманинова состоялся концерт, на котором выступил и сам юбиляр, и его ученики. Выступление, правда, прошло за закрытыми дверьми и без зрителей, в целях недопущения распространения коронавируса. Запись концерта будет доступна в ноябре, премьера видео пройдет на YouTube-канале Образовательно-методического центра Калининградской области.